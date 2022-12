Modena, all'Errenord apre il supermercato Aldi

Come annunciato dal sindaco Muzzarelli apre il 22 dicembre il supermercato a marchio Aldi nel complesso Errenord di Modena, negli stessi spazi dove era collocato il punto vendita di Coop Alleanza 3.0.Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 20:30, il negozio ha una ampiezza di 981 metri quadrati di spazio vendita e 60 parcheggi gratuiti.'L’apertura di Modena consolida la presenza di ALDI in Emilia-Romagna, dove ora sono 22 i punti vendita sul totale nazionale di 152 aperture complessive e 2.991 persone impiegate. Il nuovo negozio fornirà 12 nuove opportunità lavorative, portando a quota 347 il numero di collaboratori sul territorio emiliano. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale' - si legge in una nota del gruppo.

