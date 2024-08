Modena, positivo l'andamento del turismo nel primo semestre 2024

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La restante clientela (17,1%) si rivolge agli esercizi extralberghieri, come affittacamere, agriturismi o bed & breakfast, con un incremento notevole rispetto al 2023 (+18,7%). I pernottamenti arrivano a 872.061 notti, in crescita del 5,5%, portando ad una permanenza media pari a 2,2 notti per persona. Negli alberghi tale valore scende a due giorni di pernottamento, che divengono 3 negli esercizi extralberghieri. Riguardo le motivazioni del soggiorno, il comune capoluogo e quelli limitrofi attirano visitatori interessati alla cultura e alla gastronomia (oltre che al business), l’Appennino richiama il turismo vacanziero propriamente detto, sia durante la stagione sciistica, che d’estate, mentre i distretti produttivi sono meta di viaggi d’affari. La distribuzione degli arrivi per zone della provincia vede sempre il comune di Modena al primo posto come numero di visitatori (41,8%), seguito a distanza da Maranello (9,2%) e da Formigine (7,1%).



L’Appennino modenese registra l’8,8% di ospiti e la zona collinare l’8,5%, infine un quarto dei visitatori si distribuisce negli altri comuni. Nel primo semestre dell’anno, vi sono andamenti molto differenti nel numero dei visitatori nelle diverse aree: il comune capoluogo è in crescita del 5,3%, ma gli incrementi più sensibili si sono registrati per gli arrivi a Mirandola (+22,2%), seguito da Maranello (+22,0%) e da Sassuolo (+19,1%), sono molto positivi anche i comuni della fascia collinare (+32,5%). La mancanza di neve ha invece impattato negativamente su tutti i comuni dell’Appennino, che vedono scendere drasticamente le presenze in questo primo semestre; in particolare molto negativi risultano gli andamenti di Pievepelago (-39,5%), Fiumalbo (-25,4%), Fanano (-22,3%) e Sestola (-15,0%). Circa due terzi dei turisti che visitano la provincia provengono dall’Italia, in particolar modo da due regioni: la Lombardia (12,3% del totale) e l’Emilia-Romagna (11,0%). Tra gli stranieri, quasi un quinto arriva dall’Unione Europea, in sensibile crescita (+16,5%); bene rappresentati anche gli stati extraeuropei (8,2%, in aumento del 10,1%), mentre una quota residuale arriva dagli stati europei esterni all’Unione (3,9%, in crescita del 10,4%). Maranello, con il mito della Ferrari, è l’unico comune in cui più della metà di visitatori sono stranieri, la loro quota raggiunge infatti il 53,3% del totale; anche la fascia collinare è prediletta da turisti esteri (45,2%), mentre nel comune di Modena tale proporzione si ferma al 35,8%. L’alta montagna è invece ad appannaggio degli italiani, infatti qui la quota di stranieri non supera mai il 10% del totale. Nella media mensile dei visitatori, maggio risulta il mese con maggiori arrivi, pari al 25% in più rispetto alla media, mentre gennaio è al disotto del 20% degli arrivi medi. Il giorno con più affluenza in assoluto è il 25 maggio, in concomitanza con due importanti eventi: la Motor Valley Fest e il concerto degli ACDC nella vicina Reggio Emilia, segue il 17 maggio, grazie alla manifestazione Play a Modena Fiere.

Stefano Bonacorsi