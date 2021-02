Modena, Scam compie 70 anni e guarda al futuro

Un progetto di nutrizione sostenibile a basso impatto ambientale delle colture agrarie, sviluppando partnership nel territorio nazionale e internazionale mirate allo sviluppo dei concimi organo-minerali a matrice umificata. È l'obiettivo dell'azienda chimica modenese Scam, con sede a Vaciglio, che si appresta a festeggiare i 70 anni di attività dicendosi 'pioniera nei temi di rispetto della fertilità del suolo e della biodiversità, nel miglioramento quanti-qualitativo delle coltivazioni e nella salubrità dei prodotti agricoli', segnala il presidente Marco Pirani. 'Per Scam i concimi organo-minerali rappresentano ancora oggi il core business aziendale, grazie alla formula originale che li contraddistingue e che li rende unici'. In tutto questo, l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti dal 2022 e le indicazioni agronomiche definite dal Green New Deal-Farm to Fork 'aiuteranno l'azienda nel processo di internazionalizzazione e consentiranno di veicolare anche le altre specialità ad alto valore aggiunto', dicono da Scam.