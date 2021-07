Motor Fest a Modena, Muzzarelli: 'Acceleriamo per ripartire'

Luccicano i bolidi sotto al sole di Modena, dove è partita questa mattina la terza edizione del Motor Valley Fest. Dopo gli onori di casa a cura del generale Rodolfo Sganga, comandante dell'Accademia militare che ospita il convegno inaugurale del Fest, e dove ad esempio svetta questa mattina la nuovissima Ferrari 296 GTB, presentata il 24 giugno, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli fa ricorso spesso alla metafora 'spingiamo sull'acceleratore', evidenziando: 'Guardiamo al futuro e facciamo il punto sull'automotive dopo tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi. Questo momento oggi non era scontato, ora continuiamo ad accelerare a favore di turisti e addetti ai lavori, appassionati e cittadini. Modena conferma il suo ruolo storico di capitale dei motori, abbiamo tutti i grandi marchi con noi anche quest'anno. E ricordo - puntualizza Muzzarelli aprendo il festival dei motori - che il sistema automotive nel territorio emiliano vale un patrimonio di 140.000 posti di lavoro. Quindi, senza strafare, guardiamo avanti procedendo un passo alla volta, come per arrivare in cima ad una montagna'. Ma il Fest, che di fatto raccoglie dal 2019 l'eredità del vecchio Motor Show, non è solo una vetrina, 'perché qui ci si mette in gioco anche con i giovani: saranno infatti protagonisti a questa edizione, in tutto, 40 Università e laboratori di ricerca, oltre a 60 startup e incubatori', precisa il primo cittadino.'Una straordinaria occasione per promuovere e godersi le nostre eccellenze. A partire dalle due e quattro ruote più belle al mondo'. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. 'È chiaro che la meccanica, la meccatronica, i motori, l'automotive per noi sono un punto di eccellenza, al fianco di altri settori, con oltre 40 miliardi di euro di esportazioni, in crescita. Questo ci potrà aiutare e trascinare in quel percorso utile per tornare a crescere davvero come paese, perché prima che emiliano-romagnoli ci sentiamo italiani', sprona Bonaccini.