(da tavolo, di ruolo, di carte) che lo scorso maggio nella città emiliana ha portato 45mila presenze in tre giorni.L'edizione 2025 di Play sarà in programma dal 4 al 6 aprile nel quartiere fieristico di Bologna, dove avrà a disposizione spazi più ampi rispetto a quelli di Modena. Modenafiere e Ludolabo saranno i co-organizzatori della manifestazione insieme a Bolognafiere. A Bologna Play avrà a disposizione una superficie di 32.670 metri quadri coperti (+25% rispetto a Modena). I tavoli da gioco arriveranno a essere oltre 3mila. A Modena, invece, prenderà il via dal 21 al 23 novembre 2025, in centro storico, 'Play in the City, Festival della cultura ludica', organizzato appunto dal Comune di Modena e da Ludolabo. Al centro di quest'ultimo nuovo evento ci sarà il legame tra il gioco e l'educazione