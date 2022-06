Costi insostenibili per benzina e gasolio: occorre riportare il credito di imposta al 100% sul carburante per i taxi. Fratelli d’Italia ha chiesto alla giunta di attivarsi col governo attraverso una risoluzione approvata dall’Aula. 'La situazione drammatica rispetto al caro carburante - ha sottolineato Fdi - è qualcosa a cui bisogna assolutamente rispondere, per dare un segnale a chi svolge questa professione'.Per Fratelli d’Italia occorre ripristinare, per il 2022, il credito di imposta al 100 per cento per i taxi (ridotto al 56,8 per cento nel 2015), al fine di contrastare il caro carburanti tutelando di fatto un servizio imprescindibile per la mobilità delle città emiliano-romagnole, in modo da garantirne la sostenibilità a lungo termine. Lo stato di incertezza legato agli scenari internazionali mette a rischio la sostenibilità economica del servizio taxi.Anche il Partito democratico ha osservato che 'il caro carburante sta incidendo sulle famiglie e sulle piccole imprese, in particolare su quelle che si occupano di trasporto. Pertanto riteniamo, anche a seguito delle prese di posizione del governo nazionale, di votare a favore della risoluzione'.