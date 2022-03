Rivoluzione nella dirigenza Hera, Venier promosso al vertice di Snam

Stefano Venier, attuale amministratore delegato di Hera ( qui i compensi dello scorso anno ), è stato candidato da Cassa Depositi e Prestiti come nuovo numero uno di Snam al posto di Marco Alverà. Conferma per Paolo Gallo alla guida di Italgas. È quanto emerge dalle liste dei candidati per il rinnovo dei board delle due controllate energetiche presentate da Cassa. Per la presidenza di Snam Cdp propone Monica De Virgiliis, già presente nel board della società tra il 2016 e il 2019; per la presidenza di Italgas proposta invece l'avvocato Benedetta Navarra.'Ringrazio il vertice di Cdp e il suo azionista per la fiducia che mi ha dimostrato attraverso questo importante incarico. Intendo fare pieno tesoro della mia trentennale esperienza in questo settore per affrontare un'esperienza professionale che, da subito, sarà chiamata a misurarsi con sfide tanto delicate quanto decisive, da quelle di breve periodo collegate alla sicurezza energetica del Paese a quelle di medio-lungo periodo, relative alla gestione di una complessa transizione verso la neutralità carbonica - così in una nota Stefano Venier, ad di Hera, candidato alla guida di Snam da Cdp in vista dell'imminente assemblea dei soci della stessa Snam-. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento al presidente del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano. Sono entrato a far parte di Hera, infatti, per sua precisa scelta e la sua costante fiducia, nel corso di tutti i miei 18 anni di servizio, mi ha accompagnato e stimolato in una crescita professionale, coronata dalla nomina nel 2014 ad amministratore delegato. Si tratta di una parte importante della mia vita, durante la quale ho visto l'azienda crescere con me, al punto da sentirmi a casa, spesso, anche fra le mura dell'ufficio. Sono convinto di lasciare l'impresa in mani forti, sensibili e capaci, che continueranno, come già hanno fatto, a dare grandi prove di valore'.'Voglio complimentarmi con l'amministratore delegato Stefano Venier per il nuovo incarico, che rappresenta il giusto riconoscimento del grande lavoro che ha svolto all'interno del Gruppo Hera'. Così Tomaso Tommasi di Vignano. 'Nei prossimi giorni attiverò gli organi competenti seguendo le procedure previste dal nostro statuto'.