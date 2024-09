Startup carpigiana, dai gusci di noce una soletta per tacchi comodi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ad oggi Gait-Tech ha avviato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con l’obiettivo di raccogliere 500 mila euro destinati allo sviluppo commerciale e alla realizzazione di una pubblicazione scientifica che testimoni ulteriormente la validità e le applicazioni del prodotto.

Il dispositivo, che migliora la distribuzione del peso sul piede riducendo le patologie legate all'uso prolungato di scarpe con tacco, è una soluzione a basso impatto ambientale realizzata con materiali completamente sostenibili come scarti delle noci e cellulose che adottano la certificazione FSC (Forest Stewardship Council). La soletta Gait-Tech è oggi a disposizione dei principali marchi di calzature, quale prodotto integrabile nel processo di produzione della scarpa. Si caratterizza quindi come uno strumento “invisibile” capace di differenziare il prodotto finale sul mercato, aumentandone il comfort e la durata di utilizzo. Il prodotto ha già suscitato interesse nel settore della tecnologia e della moda, con presentazioni a eventi come il Ces di Las Vegas e collaborazioni con marchi di lusso. Inoltre, a fine 2023, in collaborazione con Diego Dolcini, Gait-Tech ha lanciato la prima capsule collection di scarpe, nel rinnovato negozio di culto 10 Corso Como e nel gennaio 2024 è, inoltre, stata lanciata la vendita diretta sull’e-commerce dedicato.