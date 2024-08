Aimag, il sottinteso asse Ascari-Righi per l'abbraccio con Hera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

retorici comunicati sull'assemblea dei soci di Aimag , sono interessanti due elementi non detti ma comunque usciti dai corridoi: la situazione finanziaria dell'azienda e la posizione di Mario Arturo Ascari (), presidente della Fondazione Cassa Carpi. Sulla situazione finanziaria, completamente ignorata, è facile immaginare che l’indebitamento non sia affatto migliorato: vista l'erosione del margine operativo lordo, che deve essere per forza dovuta a un aumento di diversi milioni di euro degli interessi passivi per i tassi elevati; e vista l'incertezza sui dividendi, che comunque si prevede siano ridotti a zero o quasi. Per questo il presidente Ascari, il cui ente di interessi ci vive, pur esprimendo un voto finale favorevole ha espresso le sue perplessità e preoccupazioni. Più che altro focalizzate sulla perdita di redditività e valore del pacchetto di azioni che detiene, pari al 7.5%.



Pur nella consapevolezza della delicatezza del momento politico, con un territorio diviso in due e i Comuni ben lontani da un accordo su patto di sindacato, strategie e governance,

Ascari ha guardato al suo. E s'è ben guardato, come qualcuno avrebbe preferito, dal delegare in assemblea il suo vice, Enrico Campedelli, già sindaco di Carpi e consigliere regionale del Pd. Che con la sua secolare esperienza politica avrebbe potuto incanalare la discussione su ben altri binari e contribuire a ricompattare almeno il PD. Ma quale è il vero sotteso?



Da un lato c'è l'esposizione finanziaria e le azioni da intraprendere. Aimag potrebbe avere bisogno di una iniezione di capitali valutabile sui 150/200 milioni di euro. E al di là di soluzioni di fantafinanza e fantapolitica, l'unico modo di farlo sarà affidarsi a Hera.



Deliberando a maggioranza un aumento di capitale sottoscritto dal colosso bolognese, o una vera e propria cessione con successiva ricapitalizzazione.

Ma dall'altra parte c'è l'esperienza già vissuta nel 2017, con Giuseppe Schena presidente della Fondazione. Quando l'ente di Palazzo Bonasi e i comuni delle Terre D'Argine tentarono un blitz di cessione, mandando avanti la Fondazione, con l'accordo fra Schena e il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Il tutto fu però stoppato dai consiglieri che facevano riferimento a Campedelli. Bellelli si tirò indietro e il posto di Schena lo prese Enrico Faglioni, vicino al Vescovo Cavina. Oggi con Ascari, molto vicino al sindaco Riccardo Righi, quel percorso potrebbe invece trovare il suo compimento.



Perché a Righi questa vicenda, negli anni, potrebbe portare solo problemi - il primo fra tutti dover soddisfare il codazzo di ex amministratori del Pd a caccia di qualche posto in Aimag. E per questo è più che intenzionato a chiuderla in fretta. Il momento è propizio: la presidente nominata da Bellelli è debole e comunque non ostile a Hera; un patto di sindacato non c'è; e Hera più Fondazione più Comune di Carpi costituiscono da soli la maggioranza di Aimag.



