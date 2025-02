Autonomia differenziata, Cau, punti nascita: De Pascale rinnega Bonaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rinuncia della Regione Emilia Romagna 'a qualsiasi percorso di richiesta di una maggiore autonomia differenziata'. Il tema della seduta di domani (mercoledì 19 febbraio) dell'Assemblea legislativa regionale rappresenta un punto di rottura determinante tra la giunta De Pascale e quella del suo predecessore e mentore Stefano Bonaccini che, come si ricorderà, nel 2017, con in sella il governo Pd Gentiloni, firmò una dichiarazione di intenti per attribuire alle regioni ulteriori 'forme e condizioni particolari di autonomia'. Certo Bonaccini si mise poi di traverso sulla legge Calderoli, ma comunque ha sempre sostenuto l'esigenza di puntare a una forma di autonomia regionale. De Pascale no, il neo presidente ha deciso di dire addio a 'qualsiasi percorso'. Non se ne parla.

Ma questa spaccatura tra Bonaccini e De Pascale non è l'unica emersa in queste prime settimane da presidente dell'ex sindaco di Ravenna.

Costretto a varare una manovra lacrime e sangue (400 milioni in più di tasse) proprio per il buco lasciato dal suo predecessore (pur creando una narrazione ufficiale che punta il dito solo sui tagli del Governo Meloni), De Pascale ha svoltato anche sul tema della sanità e in particolare su Cau e Punti nascite.In commissione sanità l'assessore regionale Fabi ha infatti detto chiaramente che i punti nascita periferici, Pavullo e Mirandola per quanto riguarda il modenese, non riapriranno nè ora nè mai.

Una sentenza senza appello che sconfessa completamente l'approccio di Bonaccini il quale basò la sua campagna elettorale per la sua rielezione a presidente sulla riapertura del punto nascita di Pavullo. Promessa non solo non mantenuta, ma che si tramutò nella chiusura bis di Mirandola.E un cambio di rotta De Pascale lo ha segnato anche sui Cau, annunciandone una completa revisione con conseguenti chiusure, smentendo in questo modo tutta la 'rivoluzione sanitaria' pensata da Bonaccini e Donini.Insomma De Pascale archivia Bonaccini, ma senza dirlo. In fondo i totem sono così: l'importante è mantenere la facciata, svuotare il contenuto non è lesa maestà: purchè lo si faccia in silenzio.