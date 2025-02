Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo avere chiuso ufficialmente per mancanza di personale quello di Mirandola e non avere riaperto quello di Pavullo, come Bonaccini aveva promesso 5 anni fa, la Regione mette la parola fine sia sul futuro sia sulla discussione relativa alla riapertura o alle proroghe di apertura rispetto a tutti i punti nascita periferici della provincia e della Regione- E lo fa per voce del neo assessore regionale alla sanità Fabi. Con parole lapidarie nel corso della commissione regionale sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli.

Parole che chiudono ogni speranza rispetto non solo alla riapertura di quelli chiusi, come Pavullo (dal 2017) o come Mirandola (dal 2022 ufficialmente per mancanza di personale), ma anche rispetto al prosieguo delle deroghe in corso all'apertura per i punti nascita soprattutto montani in cui, per criticità anche territoriali, è stata garantita l'apertura pur con numeri di parti inferiori ai 500 annui. Una deroga che presupponeva, per mantenere la sicurezza, di investimenti in personale e strumentazioni. Così come era stato fatto per la deroga concessa nel 2017 a Mirandola.'Tenere aperti i punti nascita dove non c’è un sufficiente numero di parti è un rischio per le donne e i bambini. Su questo non transigeremo'. Una conclusione che come una mannaia si abbatte su tutti i punti nascita periferici, senza considerare che il calo dei parti in questi centri era stata provocato in minima parte dal calo fisiologico delle nascite a livello demografico ma da una precisa strategia di politica sanitaria regionale e provinciale, espressa in una costante opera di dirottamento di un sempre maggiore numero di parti di donne residenti nella provincia dai presidi territoriali ai grossi centri. Inducendo di fatto migliaia di donne a partorire a Modena, Carpi o Sassuolo anziché a Mirandola e Pavullo, sul loro territorio, dove avrebbero preferito e dove avrebbero potuto continuato avere le condizioni per farlo. In sicurezza. Ma questa, che poteva e doveva essere al centro di una discussione di merito sulle possibile riaperture, pare ormai una considerazione consegnata alla storia e agli archivi della politica regionale. 'Su questo non transigeremo' ha affermato l'assessore Fabi. Più chiaro di così.