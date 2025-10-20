Caso dehors a Modena, Azione: 'Pieno sostegno a Mezzetti'

'Azione esprime pieno sostegno al sindaco Massimo Mezzetti rispetto alla vicenda dei dehors e della movida in centro storico a Modena. Riteniamo che mettere ordine nel caos e far rispettare le regole non significhi creare un centro deserto e spento, ma piuttosto promuovere il rispetto delle norme e garantire la legalità'. Così, in una nota, il segretario provinciale di Azione, Stefania Cargioli.

'Ci stupisce che alcuni si facciano promotori di chi opera al di fuori della legge, danneggiando la libertà dei residenti e violando i loro diritti fondamentali come quello al riposo. L'occupazione di suolo pubblico oltre ogni limite, la preclusione dei marciapiedi e la mancata corresponsione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sono inaccettabili. Il sindaco è stato chiaro: chi lavora nel rispetto delle regole è il benvenuto a Modena e non deve temere restrizioni. Anche gli utenti e i frequentatori dei locali del centro storico potranno continuare a divertirsi in una gestione più ordinata che tutela sia loro che i residenti. Un'Amministrazione seria ha il dovere di mettere in campo azioni che tengano insieme le esigenze e i diritti di tutte le parti: residenti, operatori economici e categorie più fragili. Una sperimentazione in tal senso era già stata messa in atto quest’anno con le iniziative 'Tavolini sotto le stelle' e 'Notti di luna', che hanno previsto orari autorizzati più ristretti senza particolari problemi. Riteniamo che questa sia la strada giusta per garantire un equilibrio tra le diverse esigenze e promuovere un centro storico più vivibile per tutti' - chiude Stefania Cargioli.

