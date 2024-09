Emilia Romagna, anche stavolta il centrodestra vince le elezioni la prossima volta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E come è accaduto in Veneto con Zaia, in assenza di alternative valide, preferisce comunque restare sull'usato sicuro e dintorni, piuttosto che fare un salto nel buio.

È quel 'valide' che va declinato. Non vogliamo certo giudicare, a nostra volta, la candidata Ugolini. Come non abbiamo giudicato la candidata Borgonzoni cinque anni fa. Ma crediamo che nessun osservatore politico possa dire con sincerità di averla mai sentita nominare prima di due mesi fa. Figurarsi i cittadini.



Come nessuno aveva mai sentito nominare il candidato Luca Negrini, di Modena. Come nessuno aveva mai sentito nominare prima di lui il candidato Stefano Prampolini, nel 2019. Come nessuno ha mai sentito nominare la candidata Annalisa Arletti, moglie del senatore Michele Barcaiuolo, a Carpi. Tutte candidature imposte dai partiti dopo una finta ricerca fra la società civile.



Eppure anche a Modena sarebbe stato possibile vincere, con i vari disastri delle amministrazioni degli ultimi anni - una città sommersa di rifiuti e allo sbando per la sicurezza, per dire solo due settori dove il nuovo Sindaco s'è affrettato a marcare la discontinuità. Come a Carpi e tanti comuni della provincia.



Con candidati come Paolo Cavicchioli, già presidente della Fondazione, o Flavia Fiocchi, Presidente dei Notai, il giusto anticipo, le giuste alleanze e i davvero necessari investimenti economici, si sarebbe potuto vincere. O quantomeno perdere con dignità e non con trenta punti di distacco.

Al momento i punti che separano la Ugolini da De Pascale, nei sondaggi, sarebbero solo dodici. Ma sono destinati a aumentare: perché se De Pascale sull'alluvione ha avuto parole chiare e manifestato assunzioni di responsabilità - e s'è comunque rimboccato le maniche - la Ugolini s'è vista sui social con le classiche polemiche da consigliere di circoscrizione: 'da cittadina chiedo di accertare le responsabilità dell' alluvione'.



Ecco: da cittadina.



