Fratelli di CL: la candidata Ugolini rimette al centro il Movimento

La staffetta tra Carron e il nuovo leader Davide Prosperi ha però riportato i ciellini alla ribalta della politica e, come sempre, la collocazione naturale è stata a destra. In particolare col partito più forte della coalizione, oggi Fratelli d'Italia appunto.



Si spiegano così, per restare nel nostro territorio, alcune candidature alle Europee e alle amministrative. Nella circoscrizione Nord Orientale, per Bruxelles Fdi aveva puntato ad esempio su Piergiacomo Sibiano, da sempre vicino al Movimento riminese, a Modena, parallelamente, i meloniani hanno inserito in lista l'ex forzista Dario Franco, anch'egli espressione di CL sotto la Ghirlandina, risultato eletto in Consiglio.

Ma è con Elena Ugolini, candidata presentata come civica fortemente voluta da Fratelli d'Italia, che il cerchio aperto da tempo da Giorgia Meloni a livello nazionale, sull'insegnamento di Berlusconi, si chiude definitivamente in Emilia Romagna. Con la Ugolini la crasi Fratelli di CL diventa realtà.

Comunione e liberazione, in vista del voto, porterà in dote il suo bagaglio di voti, la sua capacità organizzativa e i suoi slogan di 'bellezza' e 'umanità' e, insieme a questo, riproporrà lo schema di sempre, fatto di preferenze militarizzate da convogliare verso gli 'Amici' (così si chiamano l'un l'altro i ciellini), di mondi da tutelare e di un cattolicesimo sociale che, inevitabilmente, si trasforma in gestione del potere. Per il bene di tutti ovviamente. Ci mancherebbe... Del resto perdere o vincere non è così importante, posti da spartire per il ‘bene comune’ ve ne sono in entrambi i casi.

Giuseppe Leonelli