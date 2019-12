La Pressa di carta: torna lo speciale natalizio. Si parla di ambiente

La Pressa ripropone, come negli anni scorsi, un numero speciale cartaceo in occasione delle Festività natalizie. Un numero distribuito in 15mila copie gratuite a Modena città a partire dalla prossima settimana. Si parlerà di ambiente e viabilità a Modena, un modo per dare una forma, anche cartacea, a quello che su questo tema abbiamo pubblicato in questi mesi sul nostro quotidiano. All'interno dello Speciale un inserto dedicato alle attività natalizie in città. In attesa della stampa ecco qui la prima pagina del giornale.