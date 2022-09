Segreteria Pd, De Micheli spiazza tutti e si candida. Ora Bonaccini riveste i panni di Godot

Una tattica costruita a tavolino da settimane con una maniacale attenzione ai dettagli, alle parole, alle singole dichiarazioni, spazzata via da una scelta di cuore e improvvisa. Oggi l'ex ministro Paola De Micheli ha deciso di ufficializzare la sua candidatura alla segreteria nazionale del Pd. Lo ha fatto rompendo la vecchia retorica del 'mi metto a disposizione' e del 'i nomi non sono importanti'. Ha detto apertamente di sentirsi pronta al grande salto e quindi si candiderà. Punto.E la tattica che salta è quella del governatore della Emilia Romagna Stefano Bonaccini, da mesi dato come il naturale successore di Letta all'indomani della sconfitta annunciata che puntualmente si è materializzata domenica. Successore naturale ma che sinora si è sempre nascosto evitando ogni accenno a candidature ufficiali.Di certo non si aspettava questa mossa Bonaccini.Ora la palla ripassa a Stefano Bonaccini, già noto come 'Godot' per la sua storica capacità di ritardare fino all'ultimo le decisioni, a partire dalla sua ricandidatura in Regione. Consultandosi con il suo enorme staff di consulenti e comunicatori, personal trainer e esperti di look. Decisioni che del resto finora gli hanno sempre sorriso permettendogli di continuare a galleggiare nel mare della politica pur appoggiando senza indugi nel tempo segretari nazionali politicamente agli antipodi: renziano con Renzi, bersaniano con Bersani e lettiano con Letta.Insomma, la scrupolosa riflessione sulla scelta più conveniente di Godot contro lo spregiudicato annuncio della De Micheli. Vedremo chi avrà la meglio.