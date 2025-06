Feltri: 'Assurdo il riarmo, la Meloni abbassi i toni e inviti il Parlamento a non fare stupidaggini'

'Invito anche la Meloni ad abbassare i toni e a raccomandare al nostro Parlamento di non fare stupidaggini. Nessun riarmo, l'Europa stia così, ferma tranquilla, se deve intervenire ad aiutare qualcuno lo si fa, ma in termini unitari e non in termini bellici. Smettiamo dunque di parlare di guerra che non ne abbiamo nessun bisogno, ci mancherebbe solo di doverci muovere sotto i bombardamenti. Sarebbe una cosa disgraziata che non vorrei mai vivere: preferirei morire'. L'appello e il netto no al riarmo è arrivato due giorni in un video di Vittorio Feltri pubblicato da Il Giornale.

'L'Europa perché si deve riarmare? Per combattere contro chi? Qual è il nemico dell'Europa? Non esiste. Eppure l'Europa si vuole riarmare, per battere chi? Certo non Israele, non certo quelli di Gaza e nemmeno l'Iran, non certo la Russia - afferma Feltri -. Già stiamo male come stiamo, poi ci manca solo di fare una guerra e ci sistemiamo per il resto della vita. Sarebbe assurdo'.

Eppure la scelta della Nato di fissare per gli Stati membri al 5% del Pil per le spese militari, vuol dire per l'Italia spendere fra 30 e 40 miliardi in più in armamenti.