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Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

'È ovvio che da qui in avanti cambia il vento, cambia la musica e si comincia a guardare il prossimo obiettivo che è quello delle elezioni politiche'

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Con un terzo delle sessioni scrutinate il no alla riforma della Giustizia è in vantaggio del 54,3%. Il sì si attesta intorno al 46,6%. E’ quanto si legge sui dati ufficiali diffusi dal sito del Viminale Eligendo.

Numeri che ormai è impossibile vengano ribaltati: la riforma sulla Giustizia è stata bocciata dagli italiani, netta sconfitta per il Governo Meloni.

'È ovvio che da qui in avanti cambia il vento, cambia la musica e si comincia a guardare il prossimo obiettivo che è quello delle elezioni politiche, lo guardiamo con un tutt’altro spirito' - lo dice il leader di Avs Nicola Fratoianni ai microfoni de La 7 commentando il risultato.

La vicenda che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia di FdI, Andrea Delmastro ha inciso sull'esito del referendum e sulla possibile vittoria del No? 'Faremo le nostre valutazioni, mi sembra complesso dire' che la sconfitta del Sì al referendum sia 'colpa di questa vicenda', dice il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami.

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