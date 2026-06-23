Aggredito in pieno giorno e rapinato del portafogli: evitata una coltellata

“Una volta atterrato uno di loro, un altro ha tentato di colpirmi con un coltello, ma in quel momento il ginocchio non ha retto e sono caduto per terra, evitando così il colpo. Ho rischiato di essere accoltellato”. Una grave aggressione si è verificata ieri mattina 22 giugno, in via Pescia, nel quartiere Vaciglio. Tanto più allarmante quanto accaduto in pieno giorno, nei confronti di un uomo di una certa stazza, ovvero 1,90 metri di altezza per 100 chilogrammi, aggredito e rapinato del portafogli da due giovani, descritti come nordafricani, uno dei quali armato di coltello.La storia è stata raccontata direttamente dalla vittima a Mattia Meschieri del Comitato Civico Modena Merita di più.“Stamattina ero qui in via Pescia, sono sceso dal furgone per andare a prendere un caffà quando improvvisamente sono saltati fuori due ragazzi di origine nordafricana, m’hanno puntato contro il coltello e m’han portato via il portafogli”, ha dichiarato l’uomo nel video.Secondo il suo racconto, i due ventenni sarebbero sbucati all’improvviso da un gruppo di piante alle spalle del furgone parcheggiato, cogliendolo completamente di sorpresa.La vittima ha reagito d’istinto, riuscendo a buttare a terra uno dei due.Ma l’altro aggressore, armato di coltello, si è avvicinato per colpirlo.“Uno ha cercato di accoltellarmi, ma sono caduto per terra per un cedimento del ginocchio e ho evitato la coltellata”.Un dettaglio che sottolinea la gravità dell’episodio: se non si fosse sbilanciato, il fendente avrebbe potuto colpirlo in pieno fianco. Dopo avergli sottratto il portafogli, i due giovani si sono dileguati rapidamente.L’uomo, scosso ma non ferito, ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato, che ora indaga per identificare i responsabili.Nella foto, a destra, con il volto oscurato, l'uomo vittima dell'aggressione insieme a Mattia Meschieri