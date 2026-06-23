Aggredito in pieno giorno e rapinato del portafogli: evitata una coltellata

La storia è stata raccontata direttamente dalla vittima a Mattia Meschieri del Comitato Civico Modena Merita di più.
“Stamattina ero qui in via Pescia, sono sceso dal furgone per andare a prendere un caffà quando improvvisamente sono saltati fuori due ragazzi di origine nordafricana, m’hanno puntato contro il coltello e m’han portato via il portafogli”, ha dichiarato l’uomo nel video.
Secondo il suo racconto, i due ventenni sarebbero sbucati all’improvviso da un gruppo di piante alle spalle del furgone parcheggiato, cogliendolo completamente di sorpresa.
La vittima ha reagito d’istinto, riuscendo a buttare a terra uno dei due.
“Uno ha cercato di accoltellarmi, ma sono caduto per terra per un cedimento del ginocchio e ho evitato la coltellata”.
Un dettaglio che sottolinea la gravità dell’episodio: se non si fosse sbilanciato, il fendente avrebbe potuto colpirlo in pieno fianco. Dopo avergli sottratto il portafogli, i due giovani si sono dileguati rapidamente.
L’uomo, scosso ma non ferito, ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato, che ora indaga per identificare i responsabili.
Nella foto, a destra, con il volto oscurato, l'uomo vittima dell'aggressione insieme a Mattia Meschieri