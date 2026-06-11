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Atti osceni al PS di Carpi alla presenza di un minore: denunciato 31enne Bengalese

Atti osceni al PS di Carpi alla presenza di un minore: denunciato 31enne Bengalese

L'uomo era sulla barella in attesa di essere visitato. Gli operatori hanno richiesto l'intervento dei carabinieri

1 minuto di lettura

Una scena che ha turbato i pazienti ed il personale sanitario del Pronto Soccorso di Carpi, quella vista ieri pomeriggio. Un 31enne di origine bengalese, sdraiato su una barella in attesa di essere visitato, ha iniziato a tenere un comportamento osceno. Tra le persone presenti nella stessa sala c’era anche una minorenne, circostanza che ha reso l’accaduto ancor più grave e ha spinto il personale sanitario a richiedere l’intervento dei carabinieri.
In pochi minuti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri di Carpi è giunta sul posto, identificando l’uomo e ricostruendo rapidamente la dinamica dei fatti. L'uomo è stato denunciato il stato di libertà, alla Procura di Modena per atti osceni.
'L’intervento tempestivo e condotto con professionalità - sottolinea il Comando provinciale dei carabinieri - conferma ancora una volta la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la sua attenzione nel tutelare i cittadini anche nei luoghi più sensibili, come le strutture sanitarie'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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