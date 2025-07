Carpi, ruba un tablet a Mediaworld: arrestato un 49enne

Pensava forse di farla franca nascondendo tra i vestiti un costoso tablet appena sottratto dagli scaffali del MediaWorld di via degli Inventori a Carpi. Ma il colpo è andato a vuoto grazie ai carabinieri di Carpi, che lo hanno arrestato in flagranza di reato pochi istanti dopo il furto.

Protagonista della vicenda un uomo di 49 anni, originario di Roma ma residente a Soliera, che intorno alle 13 si era impossessato di un tablet marca Lenovo, dal valore commerciale di circa 250 euro, cercando di uscire dal punto vendita senza passare dalle casse. A notarlo, il responsabile del punto vendita, che, non perdendolo di vista, ha immediatamente allertato i carabinieri.

Una pattuglia dei carabinieri ha bloccato l’uomo mentre tentava di dileguarsi. La refurtiva, ancora integra, è stata subito recuperata e restituita al responsabile del negozio, che ha formalizzato querela nei confronti del ladro.

Il 49enne è stato trattenuto in stato di arresto e oggi condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza di convalida: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma, due volte a settimana, presso la Stazione carabinieri di Soliera.