Carpi, tenta di farsi fare bonifico da 10mila euro: denunciata per circonvenzione di incapace

La Polizia di Carpi ha denunciato una italiana di 53 anni per il reato di circonvenzione di persona incapace. Il 12 maggio scorso la polizia è intervenuta presso un Ufficio postale su segnalazione della direttrice, che aveva notato un cliente visibilmente provato, in compagnia di una donna particolarmente insistente, mentre stava cercando di disporre un trasferimento bancario di 10.000 euro. Da immediati accertamenti è emerso che la vittima, un uomo in condizioni di fragilità psichica, seguito da anni dai servizi di salute mentale, aveva già consegnato alla donna nei mesi precedenti somme significative di denaro.

La perspicacia della direttrice e l’intervento tempestivo degli agenti hanno così impedito che l’uomo completasse l’operazione bancaria.