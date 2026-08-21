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Castelnuovo: due risse seminano il panico ad inizio serata

Castelnuovo: due risse seminano il panico ad inizio serata

In centro storico, alle 18 e alle 20

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Tardo pomeriggio e inizio serata di paura in centro a Castelnuovo Rangone. Due maxi-scontri a distanza di due ore rovinano quella che poteva doveva essere una tranquilla serata. Gli episodi si sono verificati intorno alle 18:00 e alle 20:00. Il primo grave episodio ha visto un gruppo fare irruzione in un locale per minacciare e picchiare il gestore, poi inseguito e speronato con l'auto in strada. La situazione è degenerata ulteriormente verso le 20:00 con una vera e propria spedizione punitiva che ha coinvolto oltre dieci persone, causando il panico generale e costringendo i dipendenti dei negozi vicini a barricarsi, con un titolare testimone che ha descritto attimi di vero terrore prima dell'arrivo dei carabinieri che stanno indagando sul caso e per l'individuazione dei responsabili.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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