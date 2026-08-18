Un'altra mattinata tragica sulle strade di Carpi. Intorno alle ore 11, un altro incidente mortale. Questa volta in via Nuova Ponente, all'altezza dell'incrocio con via Baden Powell. Un uomo di 89 anni, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è deceduto dopo essere stato travolto da un'automobile per cause ancora in corso di accertamento.
L'impatto con il veicolo è stato violentissimo, scaraventando l'anziano a terra. Immediato l'allarme lanciato dai passanti e dagli automobilisti che hanno assistito alla scena. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'ambulanza, l'automedica e ha richiesto il decollo dell'elisoccorso di Bologna per accelerare i tempi di trasporto in ospedale.
I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'ottantanovenne sul posto. I traumi riportati nell'impatto si sono rivelati purtroppo fatali e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia Locale di Carpi. Gli agenti hanno provveduto a isolare l'area del sinistro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità. Pesanti i disagi al traffico cittadino nella zona per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.
Carpi: muore anziano travolto in bicicletta
Il tragico incidente è avvenuto in via Nuova Ponente. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. L'uomo aveva 89 anni
Un'altra mattinata tragica sulle strade di Carpi. Intorno alle ore 11, un altro incidente mortale. Questa volta in via Nuova Ponente, all'altezza dell'incrocio con via Baden Powell. Un uomo di 89 anni, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è deceduto dopo essere stato travolto da un'automobile per cause ancora in corso di accertamento.
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