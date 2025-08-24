Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo, perseguitava la ex: arrestato 45enne tunisino

L’uomo si era presentato sotto l’abitazione della vittima, bussando ripetutamente al portone, urlando frasi minacciose udite anche dai vicini

Giovedì i carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno arrestato in flagranza un 45enne di origini tunisine per atti persecutori.
Pedinamenti, telefonate ossessive ed appostamenti sotto casa: è quanto ha dovuto subire, per mesi, una donna del luogo, vittima delle condotte persecutorie dell’ex compagno, che non accettava la fine della loro relazione. L’uomo si era presentato sotto l’abitazione della vittima, bussando ripetutamente al portone, urlando frasi minacciose udite anche dai vicini, nel tentativo di convincerla ad avere un confronto diretto con lui. Le sue condotte erano state già denunciate ai carabinieri che, ricevuta l’ennesima richiesta d’intervento da parte della donna, hanno bloccato e tratto in arresto lo straniero. All’esito della convalida della misura, l’indagato è stato collocato agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Tragedia a Castelnuovo Rangone: donna di 78 anni travolta e uccisa da un furgone in pieno centro

Fiere, sagre, ed eventi di piazza nel fine settimana a Modena e provincia

Promozione, il Castelnuovo punta ai playoff

Castelnuovo, perseguitava una minorenne: arrestato 27enne

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Violenza in carcere a Modena, aggrediti un agente di polizia e due detenuti

Litiga con la ex e accoltella un uomo intervenuto per aiutarla: arrestato

Tragedia in A1 a Reggio: muore 32enne, si cercano testimoni

