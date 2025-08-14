Formigine, 24enne arrestato per violenza sessuale: accusato di due aggressioni in strada ai danni della stessa donna

È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari un 24enne di origini guineane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale continuata. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita il 13 agosto 2025 dai Carabinieri della Stazione di Formigine, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura.



L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata il 10 luglio da una giovane residente a Formigine. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata il giorno precedente, mentre camminava lungo una via del centro cittadino, da un uomo apparentemente di origini nordafricane che, senza alcuna esitazione, l’aveva palpeggiata prima di allontanarsi in fretta.Le indagini dei Carabinieri, avviate immediatamente dopo la denuncia, hanno permesso di identificare un sospettato. La giovane vittima delle aggressioni a sfondo sessuale ha poi riconosciuto l’uomo attraverso un’individuazione fotografica.

Il caso ha avuto un nuovo e inquietante sviluppo il 30 luglio, quando la stessa donna è stata nuovamente avvicinata dal medesimo individuo, questa volta in una via poco distante dal luogo della prima aggressione. Anche in questa occasione, la vittima sarebbe stata costretta a subire ulteriori palpeggiamenti nelle parti intime. L’uomo si è poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai Carabinieri.Al termine delle indagini, sulla base degli elementi raccolti, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 24enne.