Grave incidente a San Vito di Spilamberto: scontro tra furgone e Smart, conducente in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina in via San Vito, nella frazione omonima di Spilamberto, dove un violento scontro tra un furgone e un'auto di piccola cilindrata, una Smart, ha causato il ferimento grave del conducente di quest’ultima.



Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 8:30. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente o lateralmente — dinamica che resta al vaglio della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Il conducente della Smart è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall’abitacolo.



Il personale sanitario del 118 ha subito preso in carico l’uomo, di età ancora non comunicata. Dopo una prima valutazione sul posto con codice 3 (massima gravità), è stato disposto il trasporto d'urgenza tramite elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato in condizioni critiche. La patologia presunta è di natura traumatica, conseguenza diretta dell’impatto violento.



Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elicottero del 118. I carabinieri e la Polizia Locale hanno provveduto alla gestione del traffico, rimasto bloccato per oltre un’ora, e agli accertamenti di rito per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente.



Non si registrano feriti tra gli occupanti del furgone, che hanno comunque ricevuto assistenza medica precauzionale.