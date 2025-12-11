Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Il primo per un furto in un negozio, il secondo per spaccio di crack

1 minuto di lettura

Nella notte di mercoledì i carabinieri di Modena hanno arrestato due uomini in zona Tempio. I due, alla vista dei militari, hanno tentato di evitare un possibile controllo, in via Paolo Ferrari angolo via Munari, nascondendosi dietro alcune autovetture posteggiate.

Il primo uomo, un tunisino di 59 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena, a seguito delle reiterate violazioni di misure cautelari, non avendo rispettato il divieto di dimora nel territorio comunale imposte dopo un furto commesso, nello scorso luglio, ai danni di un esercizio commerciale. E' stato portato in carcere.

Il secondo indagato, un 32enne di origine ghanese, ha cercato invece di disfarsi di un involucro in cellophane, lanciandolo poco distante, ma la prontezza dei Carabinieri ha permesso l’immediato recupero: all’interno vi erano 15 dosi di crack, già confezionate e pronte per la vendita. Dopo la perquisizione personale sono state sequestrate anche diverse banconote di piccolo taglio, rinvenute in un borsello, ritenendole provento dell’attività di spaccio. Anche lui è in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Prima categoria, mister Consoli torna in pista: è il nuovo allenatore del Valsa

Prima categoria, mister Consoli torna in pista: è il nuovo allenatore del Valsa

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate

Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare