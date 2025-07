Modena, furto nel ristorante: arrestato tunisino

La polizia ha arrestato un cittadino di 58 anni per furto aggravato in concorso.

Il 4 luglio scorso, intorno alle 4 del mattino, la Squadra Volante è intervenuta in zona Sacca su segnalazione di un furto in atto ai danni di un ristorante. Il titolare attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, di cui è dotato il locale, stava assistendo in diretta al furto: due persone si erano introdotte nel ristorante e stavano asportando diverse bottiglie di vini e liquori, riponendole in alcuni cartoni e in uno zaino. Gli agenti, portatisi subito sul posto, sono riusciti ad intercettare e bloccare uno dei uomini segnalati e a recuperare la refurtiva, consistente appunto in una trentina di bottiglie di liquori e vini, per un valore complessivo di circa 600 euro. Nella disponibilità dell’indagato sono stati rinvenuti un cacciavite e una torcia.

Il 58enne, già conosciuto alle Forze dell’ordine, è risultato irregolare sul territorio nazionale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Questa mattina il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Indagini in corso per risalire all’identità dell’altro uomo.