Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano

Dopo l’udienza per direttissima, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena.

Nel corso del pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area del Novi Sad, hanno notato l’uomo in sella a una bicicletta, aggirarsi con atteggiamento sospetto nelle vie circostanti il parco.
Alla vista della pattuglia, il 38enne ha tentato di darsi alla fuga, venendo tuttavia raggiunto in viale Storchi. Durante le operazioni di identificazione, lo straniero ha opposto attiva resistenza, scalciando e spintonando ripetutamente i militari. E’ stato poi sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, che aveva tentato di nascondere all’interno della bocca, nonché di 715 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A seguito dell’udienza per direttissima, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena.

