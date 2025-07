Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad

Questa mattina la Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 100 del TULPS, al titolare della licenza di un esercizio pubblico, in zona Novi Sad.

Il provvedimento, della durata di 10 giorni a decorrere da ogg, si è reso necessario poichè il bar risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La zona è altresì oggetto di segnalazione, anche da parte dei Comitati di Quartieri, di continui episodi di microcriminalità, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, risse, decoro urbano e disturbo della quiete pubblica.