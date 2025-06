Modena, rapinato e preso a bastonate ai Giardini Ducali: arrestati due centrafricani

La sera del 5 giugno i carabinieri di Modena e agenti della Polizia Locale sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele II dove un giovane di 18 anni aveva denunciato di essere stato poco prima aggredito all’interno del parco e rapinato del proprio telefono cellulare (qui).

Due uomini lo avevano approcciato mentre si trovava seduto in una panchina ai Giardini Ducali, e dopo averlo minacciato brandendo alcune bottiglie e percosso con un bastone, lo avevano rapinato del telefono cellulare e di una banconota di 10 euro. Il tutto, come dato conto da La Pressa, nei pressi dell'area giochi dei bambini.

Gli agenti e i militari hanno quindi individuato nel parco due giovani di origini centrafricane e residenti a Modena di 32 anni e 36 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione con ancora la refurtiva addosso.

La vittima veniva nel frattempo curata da personale sanitario del 118, che medicava le tumefazioni del volto e contusioni agli arti.

I due indagati al termine degli accertamenti sono stati arrestati per concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate e portati in carcere: uno dei due è stato ulteriormente indagato per minaccia grave nei confronti degli operanti.

Il Gip ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.