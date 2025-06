Rissa tra stranieri all'interno e all'esterno del Parco Ducale: volano bottiglie a pochi metri dai bambini

Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio all’interno del Parco Ducale e nei pressi dell'area giochi, quando un violento litigio è scattato tra stranieri in evidente stato di alterazione psicofisica. Urla, spintoni, tentativi di aggressione violenta soprattutto di un uomo presumibilmente del centro africa. I presenti chiamano le forze dell'ordine. Il gruppo capisce che l'area per loro si fa rischiosa. Meglio non rimanere lì. I soggetti si allontanano ma dopo poco lo scontro si riaccende. Siamo però su corso Vittorio, davanti al negozio etnico. Qui uno dei protagonisti, in evidente stato di alterazione e molto agitato, ha continuato a inveire e a tentare di colpire altri soggetti, apparentemente connazionali. L’uomo sembrava completamente fuori controllo, attirando l’attenzione e lo spavento di numerosi passanti, tra cui decine di famiglie con bambini.



Provvidenziale l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri, che con prontezza hanno isolato i soggetti coinvolti e riportato la calma. L’uomo fuori controllo è stato fermato e calmato dalle forze dell’ordine. Fortunatamente nessun ferito grave.



Il fatto ha suscitato particolare sgomento anche per la coincidenza simbolica: solo poche ore prima, proprio all’interno del Parco Ducale, si era tenuta la cerimonia ufficiale per la Festa dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle autorità civili e militari.



Nella foto, il tratto di corso Vittorio Emanuele nel quale il gruppo ha continuato a generare scontri