Nonantola, ubriaco danneggia cancello della caserma e le auto in sosta

Nella serata di mercoledì, i carabinieri di Nonantola hanno rintracciato e identificato un 44enne italiano senza fissa dimora che, in visibile stato di ubriachezza, stava correndo lungo via Vittorio Veneto, al centro della carreggiata, scagliandosi contro le autovetture in transito e in sosta.

Inoltre, senza alcun apparente motivo, l’uomo si è scagliato contro la Stazione Carabinieri di Nonantola, forzando manualmente il cancello carraio, che ha riportato notevoli danni al sistema meccanico.

I carabinieri su richiesta di alcuni cittadini, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’individuo, che, nel frattempo, si era allontanato dalla caserma; dopo averlo rintracciato, l’uomo è stato bloccato dai militari e trasportato in ospedale da personale del 118, preventivamente allertato dalla stessa pattuglia, dove ha ricevuto le cure del caso.