Reagisce ad un controllo dei Carabinieri, nascondeva droga

È stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato. È un uomo filippino di 49 anni che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.



Infatti riportano 9 settembre. Durante un servizio di osservazione svolto in abiti civili, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto in via Vignolese di Modena, area più volte oggetto di segnalazioni di spaccio. All’atto del controllo, l’uomo ha avuto una reazione inaspettata, dimenandosi energicamente con spinte e pugni nel tentativo di opporsi alle operazioni di identificazione provocando lesioni ai Carabinieri. Una volta bloccato è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti circa 30 grammi di “shaboo”, sostanza stupefacente prodotto della sintesi della metanfetamina, oltre a vario materiale per la sua lavorazione e per il successivo confezionamento in bustine per la cessione a terzi.Al termine dell’udienza di convalida celebrata nella mattinata odierna, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.