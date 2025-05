Rapina in una videolottery di Carpi: arrestati un rumeno e un georgiano

Nella serata di ieri i carabinieri di Carpi hanno condotto in carcere un 36enne originario della Romania ed un 37enne georgiano, accusati della rapina pluriaggravata avvenuta in Carpi nella sala slot Vlt di via delle Mondine nella notte del 27 ottobre 2024.

L’immediato intervento dei carabinieri, l’accurato sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale rapinato, il rinvenimento del veicolo utilizzato per la fuga, nonché l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti, hanno consentito di individuare ed identificare i due indagati i quali, travisati da passamontagna ed armati di coltello e martello, avevano minacciato la dipendente e tre clienti, facendosi consegnare l’incasso e tutto il denaro contenuto nelle videolottery, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura.

Durante la fuga gli autori della rapina avevano perso il controllo del veicolo e, dopo essere usciti di strada, avevano proseguito a piedi. Partendo dall’auto incidentata e abbandonata, trovata priva delle targhe ma risultata intestata al 36enne, sono iniziate le indagini dei carabinieri di Carpi che hanno consentito di identificare i due rapinatori, entrambi domiciliati nel carpigiano. L’indagato 37enne georgiano, rimasto ferito durante l'incidente avvenuto nella fuga, si era recato la stessa notte della rapina al Policlinico di Modena, dichiarando delle false generalità ai sanitari che lo avevano medicato al fine di non essere ricondotto all’evento delittuoso. Entrambi gli indagati si trovano ora in carcere a Modena in attesa dell’interrogatorio di garanzia del Giudice per le indagini preliminari.