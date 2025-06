Sassuolo, aggredisce medico e devasta il pronto soccorso: arrestato marocchino

I carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un 38enne marocchino, per minaccia aggravata nei confronti di un medico e danneggiamento aggravato di cose mobili ed immobili destinate al servizio sanitario.

I fatti risalgono alla scorsa notte, quando una pattuglia è intervenuta presso piazza Martiri Partigiani, dove era stato segnalato un uomo in evidente stato di ebbrezza nei pressi degli stand di una fiera locale. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti sanitari.

Durante l’attesa, il marocchino residente nel bolognese, ha improvvisamente aggredito verbalmente un medico in servizio, minacciandolo gravemente, cercando di avventarsi fisicamente contro di lui.

Allontanato dalla sala visita, l’esagitato ha proseguito nella sua condotta violenta, danneggiando la porta rapida per l’accesso delle autolettighe, rovesciando un cartello segnaletico e distruggendo il microfono sul front-office del triage, che ha strappato e scagliato contro il muro. Ha infine afferrato una sedia tentando di colpire la vetrata dell’area infermieristica, ma è stato bloccato ed ammanettato dai militari.

La scena si è consumata davanti a pazienti ed operatori sanitari, rimasti increduli di fronte a questa improvvisa ed immotivata escalation di violenza.

A seguito dell’accertamento dei fatti, l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena. Questa mattina, dopo l’udienza di convalida, all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.