Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex Martinelli

Non ce l'ha fatta il 27enne rimasto gravemente ustionato nell'incidente di domenica pomeriggio sulla tangenziale di Modena nel quale è morta sul colpo la giovane Aurora Passan ti. Dopo tre giorni di ricovero presso il Centro Grandi Ustionati di Parma Alex Martinelli, il giovane Alex Martinelli di Pavullo è deceduto. La Toyota Yaris Gr sulla quale viaggiavano era uscita di strada finendo contro un albero prendendo fuoco. Aurora era morta nell'impatto, Alex è spirato nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita.

