Scontro frontale in via Emilia Ovest: muore donna di 31 anni

Ancora un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Emilia Ovest, all’altezza della frazione di Cittanova, nel territorio comunale di Modena. A perdere la vita è stata una donna di 31 anni, trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Baggiovara, dove è deceduta poche ore dopo nonostante gli sforzi dei sanitari del Trauma Team.



Lo scontro è avvenuto tra due veicoli. In uno viaggiavano un uomo di 34 anni e la donna, seduta sul lato passeggero. Quest’ultima è risultata essere la più gravemente colpita: i soccorritori, intervenuti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso di Bologna, l’hanno trovata in codice 3 (massima urgenza), con traumi gravi. Nonostante sia stata sottoposta a manovre di rianimazione sul posto per la donna non c'è stato nulla da fare.



L’uomo alla guida della seconda auto,, di 34 anni, è stato invece trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice 1. Apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato successivamente tratto in arresto. Per lui potrebbe scattare l’accusa di omicidio stradale.



Illeso, ma comprensibilmente scosso, il conducente dell’altro veicolo coinvolto, un uomo di 30 anni, anche lui portato in ospedale per accertamenti.



La polizia locale di Modena – intervenuta con diverse pattuglie – ha disposto la chiusura completa del tratto di via Emilia interessato dal sinistro, deviando il traffico attraverso la frazione di Cittanova. Inevitabili i pesanti disagi alla circolazione, rimasta paralizzata per ore.