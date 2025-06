Torre Maina, in fiamme la copertura di un tetto

Fumo e fiamme nel primo pomeriggio di oggi da una copertura di un tetto di un piccolo condominio residenziale in località Torre Maina mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. I Vigili del fuoco hanno dispiegato quattro squadre da Sassuolo, Vignola e Modena per fronteggiare l'incendio, con vari mezzi di supporto tra cui autobotte, autoscala e carro aria oltre che al tecnico di guardia.

Intervento ancora in atto, non si registrano feriti.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua