Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa on line su un orologio da 5mila euro, denunciato un nigeriano di Carpi

Truffa on line su un orologio da 5mila euro, denunciato un nigeriano di Carpi

L’orologio di lusso è stato riconsegnato per il tramite della Polizia tedesca al legittimo proprietario

1 minuto di lettura

La polizia di Carpi ha denunciato un nigeriano di 38 anni per truffa on line. L’8 marzo scorso un cittadino tedesco aveva proposto in vendita tramite un noto sito e-commerce un orologio di lusso per un importo di 5mila euro. Concluso l’affare, aveva spedito l’orologio in Italia all’indirizzo indicatogli dall’acquirente, senza però riceverne contestualmente il corrispettivo. Temendo potesse trattarsi di una truffa, il venditore aveva segnalato la situazione alle autorità tedesche. Acquisita la denuncia sporta in Germania, gli agenti del Commissariato di Carpi, in collaborazione con la società logistica incaricata della spedizione, hanno tracciato costantemente la movimentazione del collo, organizzando una consegna controllata al destinatario.

Il 10 marzo successivo, fingendosi dipendenti del corriere, hanno simulato la consegna del pacco all’acquirente, appunto il 38enne, evitando che potesse rendersi irreperibile, una volta venuto in possesso dell’orologio. Il 2 giugno scorso, l’orologio di lusso è stato riconsegnato per il tramite della Polizia tedesca al legittimo proprietario, che ha voluto ringraziare i poliziotti italiani.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti, il progetto City Carpi non c'è più

Dilettanti, il progetto City Carpi non c'è più

Nonantola, 50enne napoletano truffa anziana signora: arrestato in flagranza

Nonantola, 50enne napoletano truffa anziana signora: arrestato in flagranza

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Carpi, polo scolastico: inaugurato il progetto 'Carpi Campus'

Carpi, polo scolastico: inaugurato il progetto 'Carpi Campus'

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?

Truffa del finto carabiniere: arrestato 20enne

Truffa del finto carabiniere: arrestato 20enne

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore tunisino

Modena, zona Costellazioni: arrestato spacciatore tunisino

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, prende a schiaffi la cassiera e se ne va senza pagare le birre: rumeno arrestato

Modena, prende a schiaffi la cassiera e se ne va senza pagare le birre: rumeno arrestato

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

Le immagini del colpo bloccato sul nascere dai Carabinieri

Carabinieri soccorrono in strada donna maltrattata e figli: allontanato il marito

Carabinieri soccorrono in strada donna maltrattata e figli: allontanato il marito