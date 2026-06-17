Truffa on line su un orologio da 5mila euro, denunciato un nigeriano di Carpi

La polizia di Carpi ha denunciato un nigeriano di 38 anni per truffa on line. L’8 marzo scorso un cittadino tedesco aveva proposto in vendita tramite un noto sito e-commerce un orologio di lusso per un importo di 5mila euro. Concluso l’affare, aveva spedito l’orologio in Italia all’indirizzo indicatogli dall’acquirente, senza però riceverne contestualmente il corrispettivo. Temendo potesse trattarsi di una truffa, il venditore aveva segnalato la situazione alle autorità tedesche. Acquisita la denuncia sporta in Germania, gli agenti del Commissariato di Carpi, in collaborazione con la società logistica incaricata della spedizione, hanno tracciato costantemente la movimentazione del collo, organizzando una consegna controllata al destinatario.

Il 10 marzo successivo, fingendosi dipendenti del corriere, hanno simulato la consegna del pacco all’acquirente, appunto il 38enne, evitando che potesse rendersi irreperibile, una volta venuto in possesso dell’orologio. Il 2 giugno scorso, l’orologio di lusso è stato riconsegnato per il tramite della Polizia tedesca al legittimo proprietario, che ha voluto ringraziare i poliziotti italiani.