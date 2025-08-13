Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ai domiciliari per stalking, sorpreso fuori casa, ora è in carcere

È un 52enne albanese. I militari non l'hanno trovato in casa

Di nuovo in manette un 52enne di origini albanesi, residente a Prignano sulla Secchia, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, arrestato ieri dai Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo.

I militari, dopo aver approfondito dei sospetti su possibili uscite dal domicilio in orari non consentiti dalle restrizioni applicate, nella tarda mattinata di ieri hanno raggiunto l’abitazione dove lo stesso doveva trovarsi, trovandola vuota.

Pochi minuti dopo, il 52enne è stato così rintracciato nel centro abitato alla guida della propria auto e subito arrestato nella flagranza del reato di evasione.
Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Modena, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

