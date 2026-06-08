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Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'

Ballottaggio a Vignola, Paradisi (Pd): 'Sconfitta netta, ora dobbiamo ricostruire'

'Ringraziamento più sincero e affettuoso a Emilia Muratori, che in questi anni ha guidato la città con dedizione e instancabile senso delle istituzioni'

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'Il risultato del ballottaggio a Vignola consegna una netta vittoria ad Angelo Pasini, a cui la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Modena rivolge gli auguri di buon lavoro, nell’interesse e per il bene di tutta la comunità vignolese'. Questo il primo commento di Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico modenese.

 'Allo stesso tempo, - continua Paradisi - non abbiamo nessuna intenzione di nasconderci dietro a scuse di rito o giustificazioni di comodo: quella di Vignola è una sconfitta dura, chiara e inequivocabile. Il messaggio che arriva dalle urne e dai cittadini è un segnale forte, che non va semplicemente ‘rispettato’ per dovere democratico, ma va compreso a fondo e analizzato con assoluta severità e autocritica. Quando gli elettori scelgono la discontinuità, come accaduto a Vignola, il compito di un grande partito è interrogarsi sulle ragioni profonde di questo distacco, senza sconti e senza riserve. Vogliamo rivolgere il ringraziamento più sincero e affettuoso a Emilia Muratori, che in questi anni ha guidato la città con dedizione e instancabile senso delle istituzioni. Insieme a lei, il nostro immenso grazie va a tutte le volontarie, i volontari, i candidati e i militanti che hanno speso tempo, energie e passione in queste settimane.

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Il loro impegno resta il patrimonio più prezioso da cui ripartire'.

'Da domani per il Partito Democratico, a Vignola, si apre una stagione completamente nuova. Il voto di oggi ci impone un doppio mandato imperativo: un'opposizione amministrativa rigorosa e la ricostruzione profonda del campo democratico e progressista le cui divisioni hanno certamente contribuito alla sconfitta. Percorso che dovrà vedere al centro un nuovo protagonismo del Partito Democratico. Questo risultato dice chiaramente che serve una svolta. È il momento di avviare una riflessione radicale, di rigenerare le nostre proposte, i nostri linguaggi e la nostra presenza tra i vignolesi. La sconfitta è dura, ma da qui – dall'ascolto umile e coraggioso del verdetto degli elettori – inizia il nostro lavoro per il futuro'.

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