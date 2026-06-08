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Sassuolo: riaperto il ponte sul torrente Fossa

Sassuolo: riaperto il ponte sul torrente Fossa

Posto a collegamento fra i comuni di Sassuolo e Formigine, la apertura consente lo sblocco di un tratto importante della viabilità cittadina

1 minuto di lettura

stato inaugurato questa mattina il nuovo ponte di via Regina Pacis sul torrente Fossa, al confine tra i comuni di Sassuolo e Formigine, da oggi nuovamente aperta al traffico veicolare.

La riapertura consente il ripristino del collegamento viario locale e dell’accesso alla zona artigianale-industriale, interrotto a seguito dei danni strutturali e del dissesto idraulico causati dagli eventi meteorologici eccezionali del maggio 2023, in tempo utile per fungere da viabilità alternativa in occasione della chiusura della carreggiata sud di via Radici in Piano a causa del cantiere Hera.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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