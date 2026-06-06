Sassuolo: da lunedì cantieri Hera in via Radici in Piano e via Montanara

Per ridurre l'impatto sulla cittadinanza, i lavori sono stati concentrati nel periodo di chiusura delle scuole. Tuttavia, data la rilevanza delle arterie stradali coinvolte, le modifiche alla viabilità stradale saranno significative e richiederanno una rimodulazione dei flussi di traffico.
La viabilità alternativa
Via Radici in Piano e Pedemontana: chiusure e deviazioni
L’intervento più complesso interesserà via Radici in Piano, dove verrà posata una doppia tubazione e una nuova adduttrice lungo la Pedemontana. In questa prima fase, che si protrarrà fino a fine settembre, è prevista la chiusura totale della corsia sud di via Radici in Piano (cioè nella direzione da Modena verso Sassuolo), nello specifico nel tratto compreso tra la rotatoria con via Emilia Romagna e la rotatoria con via Pedemontana.
Il cantiere opererà come 'fronte mobile' per una lunghezza massima di 70 metri alla volta, procedendo per stralci funzionali.
Via Montanara: senso unico alternato
Il secondo cantiere, anch'esso al via l'8 giugno, riguarderà via Montanara nel tratto tra via Consolata e via Salvarola per la sostituzione di 700 metri di rete. Qui la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico. Anche in questo caso il cantiere sarà mobile (70 metri alla volta) e si concluderà tassativamente prima della riapertura delle scuole a settembre. In tutte le aree presidiate dai lavori saranno sempre garantiti l'accesso pedonale alle abitazioni, ai negozi e il transito dei mezzi di soccorso.
In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.