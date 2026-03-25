Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica: al via trasloco dai container

Sono in corso le operazioni che porteranno gli uffici comunali di Bastiglia a rientrare nella sede storica del Municipio in Piazza Repubblica, dopo una lunga ristrutturazione che ha costretto al trasloco temporaneo degli uffici in container in via Matteotti.

L’intervento, cofinanziato per 1.779.887 euro dal bando regionale FESR 2021-2027 e completato con risorse comunali, ha previsto il rafforzamento strutturale dell’edificio, la coibentazione delle pareti, la sostituzione degli infissi, la revisione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, l’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza e il superamento delle barriere architettoniche con l’inserimento di un ascensore e di un montascale. Anche gli spazi esterni sono stati riqualificati con nuova pavimentazione e arredi urbani.





Le attività di rientro sono iniziate e si prevede che possano concludersi entro la fine del mese di marzo, compatibilmente con gli ultimi adeguamenti tecnici e con eventuali imprevisti legati al completamento del trasferimento. Per consentire le operazioni di trasloco domani, giovedì 26 marzo, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. L’Amministrazione conferma che l’Ufficio Anagrafe sarà reso operativo da subito, così da garantire continuità ai servizi essenziali per la cittadinanza.





'Il ritorno nella nostra sede storica – afferma il sindaco Francesca Silvestri – rappresenta un momento importante per la comunità.

Restituiamo ai cittadini un Municipio profondamente rinnovato: più sicuro, più efficiente dal punto di vista energetico e finalmente accessibile a tutti. È un investimento che guarda al futuro e che rafforza la qualità dei servizi pubblici. Ringrazio il personale comunale per il grande impegno dimostrato in questi mesi e la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione durante il periodo di trasferimento. Stiamo lavorando perché il rientro avvenga nel modo più rapido e ordinato possibile, con particolare attenzione ai servizi essenziali come l’Anagrafe'.

Durante le giornate dedicate al trasloco potrebbero verificarsi temporanei disservizi.