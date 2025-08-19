Carpi: disinfestazioni straordinarie nelle vie Sallustio e Martinelli

A seguito del rilevamento di altri due casi sospetti di virus Chikungunya, il Comune di Carpi avvierà dalle 7 di mercoledì 20 agosto un intervento di disinfestazione straordinaria e urgente che interesserà le aree verdi private nelle zone di via Sallustio e di via Martinelli e che consisterà in trattamenti adulticidi, larvicidi e nella rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus. La popolazione interessata sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, martedì 19 agosto.Gli interventi, eseguiti in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, saranno effettuati in via Sallustio, nell’area delimitata dalle vie Mecenate, Cremaschi, Terenzio, Catullo e Due Ponti, e a Fossoli in via Martinelli, nell’area delimitata dalle vie Melograno, Carpine e Aguzzoli.Il trattamento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi egiardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13) È fondamentale anche prevenire le punture proteggendosi con repellenti.