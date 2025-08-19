Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi: disinfestazioni straordinarie nelle vie Sallustio e Martinelli

Carpi: disinfestazioni straordinarie nelle vie Sallustio e Martinelli

Dalle 7 di mercoledì 20 agosto, saranno effettuati trattamenti nei giardini privati a causa di due casi sospetti di Chikungunya

A seguito del rilevamento di altri due casi sospetti di virus Chikungunya, il Comune di Carpi avvierà dalle 7 di mercoledì 20 agosto un intervento di disinfestazione straordinaria e urgente che interesserà le aree verdi private nelle zone di via Sallustio e di via Martinelli e che consisterà in trattamenti adulticidi, larvicidi e nella rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus. La popolazione interessata sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, martedì 19 agosto.Gli interventi, eseguiti in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, saranno effettuati in via Sallustio, nell’area delimitata dalle vie Mecenate, Cremaschi, Terenzio, Catullo e Due Ponti, e a Fossoli in via Martinelli, nell’area delimitata dalle vie Melograno, Carpine e Aguzzoli.Il trattamento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e
giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13) È fondamentale anche prevenire le punture proteggendosi con repellenti.
Prezzo Diesel, a Carpi e Sassuolo il pieno costa di più che a Modena

Focolaio Chikungunya a Carpi, l’Ausl invita i cittadini a sottoporsi a prelievi di controllo

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Articoli più Letti Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Cessione di Aimag a Hera, a Cavezzo il sindaco Fdi pronto allo strappo: schiaffo ai colleghi di Mirandola

Articoli Recenti Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

Spilamberto, scontro tra due auto: feriti lievi, tra cui una donna incinta

In carcere per evasione, accusato anche di sostituzione di persona

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

