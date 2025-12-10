Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

Nella perquisizione all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti un caricatore per pistola calibro 7,65 con all’interno sette cartucce e hashish

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

A seguito di intervento gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto indizi di una possibile attività di spaccio da parte dell’uomo nella sua abitazione nonché la possibile detenzione di un’arma da fuoco. A seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti, un caricatore per pistola calibro 7,65 con all’interno sette cartucce e, nella stessa area, un involucro contenente hashish e un bilancino di precisione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Promozione, lo United Carpi gioca a tennis contro la Virtus Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, lo United Carpi gioca a tennis contro la Virtus Correggio. Tutti i tabellini

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Carpi, solo un pari contro il Pesaro: illude Gerbi, pari nel finale

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Truffa e sostituzione di persona: denunciati due italiani di Carpi

Truffa e sostituzione di persona: denunciati due italiani di Carpi

Carpi: encomio a Ivo Po, da oltre 50 anni volontario del Giliberti

Carpi: encomio a Ivo Po, da oltre 50 anni volontario del Giliberti

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario