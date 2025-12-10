Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

A seguito di intervento gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto indizi di una possibile attività di spaccio da parte dell’uomo nella sua abitazione nonché la possibile detenzione di un’arma da fuoco. A seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti, un caricatore per pistola calibro 7,65 con all’interno sette cartucce e, nella stessa area, un involucro contenente hashish e un bilancino di precisione.