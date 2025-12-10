Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti: espulso 40enne nigeriano

L'uomo era privo di documenti di riconoscimento. E' stato portato al Centro di Permanenza di Torino dal quale sarà definitivamente rimpatriato

Era entrato in un negozio del centro si Sassuolo con fare molesto. La segnalazione alla Polizia di Stato ha fatto scattare l'accertamento da parte degli agenti del locale commissariato di Pubblica Sicurezza, che lo hanno trovato ancora nei pressi del negozio. L'uomo non aveva documenti ed è stato portato all'ufficio immigrazione dove è stata confermata la presenza irregolare sul territorio. Da qui, n esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, il 40enne di origine nigeriano di 40 anni è stato trasferito al CPR – Centro Permanenza e Rimpatri di Torino, dal quale sarà definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.

