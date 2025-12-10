Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Tra gli episodi più gravi, va menzionata una lite tra avventori, culminata con l’utilizzo di una zappa da parte di uno dei contendenti

Oggi la questura ha notificato al titolare di un pubblico esercizio a Pozza di Maranello, il provvedimento di sospensione della licenza per la durata complessiva di 15 giorni.

 Il provvedimento trae origine da una serie di controlli e interventi svolti dai Carabinieri della Stazione di Maranello che negli ultimi mesi ha documentato come il locale fosse divenuto abituale luogo di ritrovo per persone gravate da precedenti penali e/o di polizia, nonché teatro di episodi di violenza, turbative dell’ordine pubblico e situazioni di concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Nel corso delle verifiche sono state identificate numerose persone con reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Tra gli episodi più gravi, va menzionata una lite tra avventori, culminata con l’utilizzo di una zappa da parte di uno dei contendenti, le cui conseguenze sono state ridimensionate dal tempestivo intervento dei Carabinieri.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre evidenziato ripetute violazioni amministrative, tra le quali l’inosservanza della normativa relativa agli apparecchi da intrattenimento. Il contesto rilevato ha confermato la presenza di un ambiente idoneo a favorire condotte antisociali e attività illecite.

